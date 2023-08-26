Масштабная акция в поддержку новых властей Нигера прошла в столице страны Фото: REUTERS

Массовая акция в поддержку новых властей Нигера прошла на стадионе имени Сейни Кунче в городе Ниамея, столице страны. Собравшиеся в большом количестве граждане выражали поддержку военным, пришедшим к власти. Участие приняли также и высшие военные чины, сообщило агентство РИА Новости.

Помимо мирного населения, собравшегося на стадионе и вокруг него, в демонстрации приняли участие высшие военные чины Нигера, публично высказавшие полную солидарность с нигерийским народом, заявив, что вооружённые силы действуют исключительно в интересах страны.

Напомним, что в конце июля 2023 года нигерийские военные объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, после чего коллективный Запад, а вслед за ним и страны ЭКОВАС, начали требовать вернуть власть Базуму, и угрожать проведением военной операции в Нигере.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 августа 2023 года делегация ЭКОВАС провалила переговоры с новыми властями Нигера, и покинула страну ни с чем.