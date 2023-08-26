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НовостиПолитика26 августа 2023 20:30

В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

БПЛА уничтожили над Трубчевским районом
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинских военных атаковать объекты РФ с помощью беспилотников 26 августа. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

По данным военного ведомства, средства ПВО сбили и уничтожили беспилотник в 21:45 мск в небе над Брянской областью.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, летательный аппарат был ликвидировал над Трубчевским районом. В результате произошедшего никто не пострадал, никаких разрушений нет. Беспилотник упал в поле. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные службы.

Также 26 августа на Запорожском направлении Вооруженные силы России отразили три атаки десантно-штурмовых бригад Украины в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщило российское Минобороны. На данном направлении за сутки украинские войска потеряли до 115 военнослужащих.