В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинских военных атаковать объекты РФ с помощью беспилотников 26 августа. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

По данным военного ведомства, средства ПВО сбили и уничтожили беспилотник в 21:45 мск в небе над Брянской областью.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, летательный аппарат был ликвидировал над Трубчевским районом. В результате произошедшего никто не пострадал, никаких разрушений нет. Беспилотник упал в поле. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные службы.

Также 26 августа на Запорожском направлении Вооруженные силы России отразили три атаки десантно-штурмовых бригад Украины в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщило российское Минобороны. На данном направлении за сутки украинские войска потеряли до 115 военнослужащих.