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НовостиПолитика26 августа 2023 20:31

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней

Власти Таиланда назвали Россию важным рынком въездного туризма
Сергей КУДРИН
Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, выступая перед представителями администрации и туристического бизнеса южной провинции Пханга, заявил о желании властей страны увеличить срок пребывания без виз для российских туристов в Таиланде с 30 до 90 дней, так как Россия - важный рынок въездного туризма.

«Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете, и сегодня здесь, в Пханга. Например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями», - сказал премьер-министр.

Тхависин пообещал, что власти Таиланда постараются сделать всё возможное, чтобы увеличить срок безвизового пребывания для граждан России до 90 дней. Также он отметил важность подобной работы в отношении других стран, отдельно выделив Казахстан.

Ранее KP.RU сообщил, что Вьетнам увеличил максимальный срок пребывания россиян без виз до 90 дней.