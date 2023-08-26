Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, выступая перед представителями администрации и туристического бизнеса южной провинции Пханга, заявил о желании властей страны увеличить срок пребывания без виз для российских туристов в Таиланде с 30 до 90 дней, так как Россия - важный рынок въездного туризма.

«Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете, и сегодня здесь, в Пханга. Например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями», - сказал премьер-министр.

Тхависин пообещал, что власти Таиланда постараются сделать всё возможное, чтобы увеличить срок безвизового пребывания для граждан России до 90 дней. Также он отметил важность подобной работы в отношении других стран, отдельно выделив Казахстан.

Ранее KP.RU сообщил, что Вьетнам увеличил максимальный срок пребывания россиян без виз до 90 дней.