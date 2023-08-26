Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за отчаяния на передовой. Об этом эксперт заявил в интервью London Real.

По его словам, в рядах украинских войск стали частыми случаи дезертирства. На Западе об этом не говорят, но речь идет о целых взводах и ротах, заявил Макгрегор.

Кроме того, по его мнению, положение солдат ВСУ можно назвать трагическим, что понимают и сами бойцы. Украинские командиры решают сдаться в плен, поскольку это может спасти раненых. При этом ВСУ несут огромные потери, переполнены и медицинские учреждения, а многие пострадавшие уже не смогут снова выполнять боевые задачи, резюмировал Макгрегор.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии остановить наступление российской армии, и у них не получится это в дальнейшем.