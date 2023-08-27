Действующий президент Зимбабве Мнангагва переизбран на второй срок Фото: REUTERS

В Зимбабве действующий президент Эммерсон Мнангагва по результатам голосования переизбран на второй срок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание со ссылкой на избирком сообщает, что Мнангагва в итоге набрал 52,6% голосов, а за его главного конкурента Нельсона Чамиса проголосовало 44% избирателей.

При этом, оппозиционная партия страны "Гражданская коалиция за перемены", во главе которой стоит Чамиса, сообщила, что не признает результаты выборов. По мнению представителей партии, результат был составлен поспешно без надлежащей проверки.

23 августа 2023 года в Зимбабве прошли выборы президента и в Парламент. 11 кандидатов боролись за пост президента страны.

В июле 2023 года стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин дарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет.