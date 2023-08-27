Из-за тумана в Москве задержаны 14 авиарейсов, 4 отменены Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, задержаны 14 рейсов из аэропортов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Согласно информации онлайн-табло, 14 рейсов из аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово были задержаны, и еще 4 - отменены.

Вероятной причиной стал туман. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупреждало об ограничении видимости и сильном тумане ночью 27 августа.

Между тем, 26 августа все три московских аэропорта сообщили, что они приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов. Информация об этом появилась сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале об уничтожении украинского беспилотника в Истринском районе на подлете к российской столице.

25 августа над аэропортами Внуково и Домодедово было закрыто воздушное пространство, из-за чего задержали рейсы.