В шести областях Украины объявили воздушную тревогу 27 августа

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу 27 августа Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 27 августа, на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Согласно полученной информации, в 03:04 мск сигналы сирены слышны в четырех областях Украины. Речь идет о Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях.

Через несколько минут в 03:23 мск предупреждающие сигналы также начали действовать в Николаевской и Одесской областях Украины

26 августа 2023 года воздушная тревога была объявлена в некоторых частях Украины. Красным цветом на карте были обозначены шесть регионов, среди которых Днепропетровская, Полтавская, Киевская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в районах ДНР, находящихся под контролем киевских властей.

А в пятницу, 25 августа, на всей территории Украины в течение дня шесть раз звучали сигналы воздушной тревоги.