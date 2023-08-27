Дипломат США Джатрас: только Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Только Россия способна обеспечить стабильность и безопасность во всем мире и на Украине. Такого мнения придерживается экс-советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

По его словам, единственным возможным будущим для Киева является то, где Россия будет диктовать условия. Именно при таком раскладе будет стабильность и безопасность в мире.

Джатрас также отметил, что западные политики убеждены в своей исключительной правоте и в том, что "их оппоненты — недочеловеки". Эксперт уверен, словам представителей Штатов доверять нельзя, ни на какое соглашение с ними также нельзя положиться.

Ранее консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как спецоперация завершится успехом России.