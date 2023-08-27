Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 27 августа Фото: REUTERS

Воздушная тревога действует на всей территории Украины. Это подтверждает информация официального ресурса для оповещения граждан.

Изначально, сигналы сирен были слышны только в четырех областях - Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Через несколько минут в красной зоне оказались Николаевская и Одесская области.

Далее предупреждения начали действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве. В 4:03 мск воздушная тревога начала действовать на всей территории страны.

Между тем, о неудачах ВСУ на передовой заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, украинские солдаты сдаются в плен из-за отчаяния. В последнее время в рядах украинских войск участились случаи дезертирства. Причем, речь идет о большом количестве человек.