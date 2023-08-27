Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2023 1:33

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 27 августа

Предупреждающий сигнал действует на всех областях Украины
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 27 августа

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 27 августа

Фото: REUTERS

Воздушная тревога действует на всей территории Украины. Это подтверждает информация официального ресурса для оповещения граждан.

Изначально, сигналы сирен были слышны только в четырех областях - Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Через несколько минут в красной зоне оказались Николаевская и Одесская области.

Далее предупреждения начали действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве. В 4:03 мск воздушная тревога начала действовать на всей территории страны.

Между тем, о неудачах ВСУ на передовой заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, украинские солдаты сдаются в плен из-за отчаяния. В последнее время в рядах украинских войск участились случаи дезертирства. Причем, речь идет о большом количестве человек.