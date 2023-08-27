Подпольщик Лебедев: наемники из Южной Америки разгуливают по городам Украины Фото: Александр КОЦ

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по украинским городам спокойно разгуливают наемники, прибывшие из Южной Америки. Подпольщики заметили двух наемников, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, на фотографии наемники стоят в военной форме, у них типичная для жителей Латинской Америки внешност ь. Один из них - с ортезом на ноге и в форме ВСУ.

Подпольщик не стал называть место и улицу, где проходила съемка, по соображениям безопасности. По словам Лебедева, наёмщики уже не обращают на людей внимание и чувствуют себя на Украине как дома.

Ранее пленный капитан войск Украины Евгений Низовцев заявил, что в числе иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть много грузин и белорусов.