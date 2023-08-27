В Бурятии спасатели ищут группу пропавших на сплаве по реке туристов Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Северобайкальском районе Бурятии во время сплава на катамаранах по реке Тыя пропала туристическая группа, состоящая из пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, в назначенное время группа не вышла с маршрута. После было принято решение о начале поисково-спасательной операции.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что сейчас из Улан-Удэ на место ЧП направили вертолет Ми-8 МЧС России для того, чтобы найти пропавших. При этом, ориентировочно туристы могут находиться в районе урочища Перевал на севере Бурятии.

Ранее в июле 2023 года во время сплава по горной реке Снежная в Бурятии перевернулась группа на 4 катамаранах. В воде оказались 8 человек, а сразу на берег выбраться смогли лишь руководитель сплава и его сын. Других туристов затем обнаружили спасатели, им удалось выбраться из ледяной воды на берег.