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НовостиПолитика27 августа 2023 2:58

Минобороны России: группировка "Днепр" уничтожила 3 лодки с диверсантами

ВСУ в районе населенных пунктов Бургунка и Садова потеряли до 6 человек личного состава
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны России: группировка "Днепр" уничтожила 3 лодки с диверсантами

Минобороны России: группировка "Днепр" уничтожила 3 лодки с диверсантами

Фото: Александр КОЦ

Российские бойцы группировки "Днепр" за сутки ликвидировали три лодки с диверсантами Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, сообщает РИА Новости.

По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группы "Днепр" в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая обнаружили и уничтожили три маломерных быстроходных судна Украины. Также было ликвидировано до шести человек личного состава ВСУ.

Кодрян отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Токаревки российская артиллерия поразила орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами. Операторы БПЛА "Ланцет" в районе Зеленовки выявили и ликвидировали гаубицу М777 американского производства. Огневое поражение было нанесено по трем пунктам временной дислокации ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская. В районе Дмитровки уничтожен склад боеприпасов.

26 августа 2023 года российское Минобороны опубликовало видео, где запечатлено уничтожение войсками ВС РФ опорного пункта Вооруженных сил Украины при помощи ударного беспилотника.