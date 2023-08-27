Что произошло в ночь на 27 августа: главные новости

В Бурятии спасатели ищут группу туристов, пропавших на сплаве по реке Фото: Александр Новиков

В Бурятии в Северобайкальском районе во время сплава на катамаранах по реке Тыя пропали 5 человек в составе туристической группы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в назначенное время группа не вышла с маршрута. После было принято решение о начале поисково-спасательной операции.

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