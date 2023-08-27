Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями Фото: REUTERS

Министерство обороны России в воскресенье, 27 августа, проинформировало, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошло это над Брянской и Курской областями.

По информации российского оборонного ведомства, очередные попытки террористических атак со стороны Киева были осуществлены ночью и утром. ВСУ были применены беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу, 26 августа.

Днем ранее, 25 августа, средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Калужской областью.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима.