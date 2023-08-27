Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России в 2022 году Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что объем импорта Евросоюза из России уменьшился на 58% в 2022 году. Произошло это на фоне санкций, введенных против РФ.

«По сравнению с 2021 годом 58% общего объема импорта ЕС из России уже было сокращено в 2022 году, что беспрецедентно», - написал Боррель в своем блоге.

Он уточнил, что неэнергетический импорт из РФ уменьшился почти на 60%. Самое большое падение произошло в сферах черной металлургии, драгоценных металлов и древесины.

Глава евродипломатии добавил, что в 2023 году процесс сокращения импорта из России ускорился. Так, за первые четыре месяца импорт неэнергетических товаров уменьшился более чем на 75%, энергетических – на 80%.

По данным Борреля, экспорт ЕС в Россию в 2022 году оказался на 52% ниже среднегодовых значений прошлых лет.

В пятницу, 23 июня, 2023 года вступил в силу 11 пакет санкций Евросоюза в отношении России. Под новые ограничения попали в том числе 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Рестрикции также коснулись зарубежных компаний, которые якобы оказывают помощь РФ в обходе действующих санкций.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что санкционные ограничение в отношении РФ не оказывают ожидаемого эффекта на российскую экономику.