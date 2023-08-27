Пять человек погибли в результате ДТП с «Камазом» в Хабаровском крае Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае, где опрокинулся «Камаз». Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

По информации HAB.KP.RU, ДТП произошло на 91 километре дороги Харпичиан-Албазино в Солнечном районе. Грузовик, в котором находились работники одного из местных предприятий, ехал по трассе в сторону поселка Харпичиан.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз» не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием», - проинформировали в ГИБДД.

В результате водитель грузовой машины и четверо пассажиров скончались на месте происшествия.

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