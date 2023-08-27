Вертолет с американскими военными разбился у побережья Австралии Фото: REUTERS

Военный вертолет V-22 Osprey разбился во время учений у побережья Австралии. В нем находились порядка 20 морских пехотинцев Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 27 августа, проинформировал телеканал Sky News Australia.

«Около 11:00 по местному времени (4:00 мск) вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений Predators Run», - сказано в заявлении телеканала.

Уточняется, что на борту вертолета было около 20 американских морпехов.

По данным телеканала ABC News, несколько военных Соединенных Штатов были спасены, сообщений о погибших пока не поступало.

В мае 2023 года в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение российский вертолет Ми-28, выполняя плановый учебно-тренировочный полет. Оба находящихся на борту летчика погибли.

Сайт KP.RU писал, что четверо военных пропали без вести в результате крушения вертолета на северо-востоке Австралии в июле 2023 года. Инцидент произошел во время совместных американо-австралийских военных учений Talisman Sabre.