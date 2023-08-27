Российский разведчик: женщины-операторы дронов служат под Купянском в рядах ВСУ Фото: Shutterstock

Операторами некоторых беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на Купянском направлении являются женщины. Об этом рассказал разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.

«Недавно сбили «птичку» противника. От нее остался «сбросник». Сняли, посмотрели - ремешок для крепления боеприпасов розовый. Подумали, что, предположительно, «летала» женщина», - цитируют разведчика РИА Новости.

Российский военнослужащий в подтверждение своих слов рассказал, что при отклеивании липучек «сбросника» был также найдет женский рыжий волос.

Ранее военный комиссар Харьковской области Владимир Арап предложил мобилизовывать женщин-полиглотов, так как в рядах украинской армии увеличился спрос на переводчиков, которые способны работать в условиях боевых действий с иностранными инструкторами и западной техникой.

Сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России улучшили свое положение на Купянском направлении. Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовых отрядов бригад ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Кроме того, в Харьковской области был уничтожен полевой склад боеприпасов противника.