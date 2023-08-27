Губернатор Старовойт: беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске. Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью в воскресенье, 27 августа, в многоквартирный жилой дом в столице региона врезался дрон. В результате инцидента, люди не пострадали.

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на нескольких этажах были выбиты стекла. Кроме того, взрывная волна привела к повреждениям в одном из корпусов Курского государственного аграрного университета.

«Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», - уточнил Старовойт.

По его словам, в настоящее время идет оценка нанесенного ущерба.

Ранее министерство обороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Произошло это над Брянской и Курской областями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки атак БПЛА со стороны киевского режима, заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность Украины, отмечал он.