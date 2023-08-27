Кеннеди-младший: США уничтожают Украину, поставляя снаряды с обедненным ураном Фото: REUTERS

Соединенные Штаты содействуют уничтожению Украины, отправляя ее Вооруженным силам снаряды с обедненным ураном. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», - написал Кеннеди-младший в соцсети X.

По словам кандидата в американские президенты, если его изберут президентом, то он положит «конец этой безрассудной и бесчеловечной политике».

Таким образом Кеннеди-младший прокомментировал статью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую она написала специально для «Комсомольской правды». Дипломат заявила, что на территории Украины постепенно происходит радиационное заражение почвы из-за использования британских снарядов с сердечником из обедненного урана. Дипломат подчеркнула, что по мере использования этих боеприпасов Украина превращается в непригодную для жизни территорию.

О том, что Украине будут переданы снаряды с обедненным ураном, стало известно в марте 2023 года.