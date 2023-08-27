Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России оказался провальным Фото: REUTERS

Проект западных стран по нанесению России стратегического поражения оказался провальным. К такому выводу пришло издание Al Binaa.

«Американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил. Особенно в свете неспособности своей военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России», - написал журналист издания Мухаммед Садек аль-Хусейни.

По его мнению, «новые американские тенденции» говорят о том, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс проиграли. Данное поражение, как считает Садек аль-Хусейни, превзойдет все другие проигрыши мировых империй с момента существования государства поселенцев в Северной Америке до сегодняшних дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что военный альянс НАТО не несет мир и стабильность в регионы своего присутствия. Вместо этого, по его словам, военный союз лишь дестабилизирует ситуацию вокруг себя.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что страны Североатлантического альянса ведут на Украине «гибридную, но полноценную и кровавую войну» с Россией руками Киева.