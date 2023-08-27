Спасатели нашли живыми туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии. Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили туристов, которые ранее пропали в ходе сплава по реке в Бурятии. Все они живы. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило МЧС России.

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По данным IRK.KP.RU, зарегистрированная группа, в которой было пять человек, осуществляла сплав на двух катамаранах по рыке Тыя в Северо-Байкальском районе. Позже туристы не вышли на связь, из-за чего спасатели приступили к поискам.

Как выяснилось, группа не могла вернуться, так как в реке поднялся уровень воды.

В конце июня 2023 года спасатели обнаружили живыми восемь человек из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии. Туристы вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь им не потребовалась.

В июле 2023 года во время сплава по горной реке Снежная в Бурятии перевернулась группа на четырех катамаранах. В воде оказались восемь человек, сразу на берег смогли выбраться лишь двое. Остальных туристов позже живыми обнаружили спасатели.