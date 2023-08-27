Самолет, летевший из Москвы в Минводы, совершит вынужденную посадку в Волгограде Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, совершает вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По информации РИА Новости, рейс авиакомпании «Аэрофлот» планирует сесть в аэропорту Волгограда, так как одному из пассажиров борта стало плохо.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда 25 августа 2023 года совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Азимут». Экипаж рейса А4710, следовавший по маршруту Ереван (Звартноц) – Калуга (Грабцево), запросил экстренную посадку из-за пассажира, которому стало плохо на борту.

Утром 12 января в аэропорту Иркутска экстренно приземлился аэробус А320, направлявшийся из Москвы в Улан-Удэ. Члены экипажа передали диспетчерам информацию о плохом самочувствии одного из пассажиров.