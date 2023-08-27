Экс-премьер Италии Конте: стратегия НАТО по Украине провалилась Фото: REUTERS

Стратегия НАТО по конфликту на Украине не привела к успеху, а антироссийские санкции не смогли подкосить экономику РФ. Такое заявление сделал бывший премьер Италии Джузеппе Конте в своем аккаунте в одной из соцсетей.

— Проводимая до сих пор стратегия НАТО, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Совсем иначе, — говорится в публикации.

Также Конте подчеркнул, что, несмотря на все попытки, российские подразделения не были разгромлены, а в ходе наступления Вооруженных сил Украины, войска РФ не отступили.

По словам итальянского экс-премьера, конфликт на Украине «обнажил» неспособность ЕС разработать эффективную общую стратегию, а также в очередной раз подчеркнул подчиненность лидеров европейских стран Соединенным Штатам.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что вероятный конфликт НАТО с Россией только подтвердит правоту Владимира Путина. Он добавил, что страны все чаще принимают сторону России в конфликте и рассматривают Альянс в качестве агрессора.