Число пострадавших в результате взрывов на заправке в Румынии выросло 58 человек Фото: REUTERS

В результате двух взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в населенном пункте Креведия в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

— Первый взрыв произошел, когда работники станции пытались подключить ее к другой цистерне, второй — во время тушения последовавшего пожара. В середине ночи возгорание было локализовано, тушение оставшихся очагов продолжается, — рассказали в румынском ведомстве.

После первого взрыва один человек умер от инфаркта, а еще семеро получили ожоги разной степени. Во время второго взрыва пострадал еще 51 человек, которые были сотрудниками МВД Румынии. За время спасательных мероприятий, из зоны взрывов удалось эвакуировать более трех тысяч человек.

Напомним, что о взрыве под Бухарестом стало известно в ночь на 27 августа. Несмотря на усилия сотрудников пожарно-спасательных бригад, огонь распространился на газовые цистерны. Руководство страны намерено запросить помощи для пострадавших у Евросоюза.