В Госдуме предложили ввести вознаграждение за сдачу наркотических «закладок» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Госдумы РФ Владислав Даванков предложил ввести вознаграждение за предоставление информации о «закладках» с наркотиками. Соответствующее письмо парламентарий направил руководителю министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению депутата, в настоящее время «закладки» стали массовым способом распространения наркотиков. По его данным, чаще всего на наркосбытчиков жалуются жители домов, в то же время сотрудники правоохранительных органов не всегда оперативно реагируют на такие обращения из-за нехватки ресурсов у полиции.

«Решением проблемы может стать введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков и их сдачу в правоохранительные органы», - заявил Даванков в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Депутат добавил, что размер вознаграждения должны будут устанавливать соответствующим приказом МВД.

Ранее Даванков предложил Министерству просвещения РФ рассказывать школьникам о вреде фастфуда и газированных напитках. По его данным, если в начале 2000 годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы их стало уже 900. По словам депутата, лучше всего помогут наглядные опыты и эксперименты, которые нужно показывать на уроках биологии, химии или во внеурочное время.