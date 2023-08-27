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НовостиВ мире27 августа 2023 7:53

Шольц назвал неудовлетворительным рост экономики Германии

Экономика ФРГ страдает от своей же зависимости от экспорта
Роман ПОЛОСИКОВ
Шольц назвал неудовлетворительным рост экономики Германии

Шольц назвал неудовлетворительным рост экономики Германии

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в данный момент рост экономики в Германии неудовлетворителен, а страна ощущает на себе всю тяжесть ослабления мирового рынка. Эти его слова привели в издании Bloomberg.

— Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов, — подчеркнул Шольц, добавив, что за последние несколько лет Германия добавила сотни миллиардов евродолга.

Канцлер рассказал, что ФРГ не хватает денег не только на долгосрочное субсидирование цен на электричество, но и на юридические возможности. По словам Шольца, Германия полностью почувствовала тяжесть ослабления мировой экономики, поскольку страна сильно зависит от экспорта.

Ранее Олаф Шольц высказался против запрета выступлений российских артистов на территории Германии, подчеркнув, что русская культура — неотъемлемая часть европейской истории.