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НовостиОбщество27 августа 2023 8:05

Депутат Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Содержание записки сегодня является актуальным, отметил парламентарий
Екатерина КОСОБОКОВА
Депутат Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Депутат Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку скончавшегося в апреле 2022 года основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в которой тот призывал отказаться от доллара.

«Еще одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты», - прокомментировал парламентарий фотографию записки, опубликованную в Telegram-канале.

Чернышов уточнил, что записка была написана Жириновским летом 2018 года, а в свете сегодняшний событий ее содержание является актуальным и логичным.

«Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Всех перевести на национальные валюты и языки», - писал ранее лидер ЛДПР.

Вице-спикер ГД подчеркнул, что сейчас все идет к тому, о чем ранее говорил Жириновский: РФ постепенно идет к отказу от доллара, альтернатив которому достаточно.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Глава Минфина напомнил, что в настоящее время упор в торговых отношениях между государствами делается на расчеты в национальных валютах.