Депутат Чернышов опубликовал призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обнародовал записку скончавшегося в апреле 2022 года основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в которой тот призывал отказаться от доллара.

«Еще одна ранее неопубликованная записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В ней ВВЖ на фоне роста курса доллара в 2018 году призывал Россию отказаться от американской валюты», - прокомментировал парламентарий фотографию записки, опубликованную в Telegram-канале.

Чернышов уточнил, что записка была написана Жириновским летом 2018 года, а в свете сегодняшний событий ее содержание является актуальным и логичным.

«Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Всех перевести на национальные валюты и языки», - писал ранее лидер ЛДПР.

Вице-спикер ГД подчеркнул, что сейчас все идет к тому, о чем ранее говорил Жириновский: РФ постепенно идет к отказу от доллара, альтернатив которому достаточно.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Глава Минфина напомнил, что в настоящее время упор в торговых отношениях между государствами делается на расчеты в национальных валютах.