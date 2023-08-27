FT: сооснователь «Яндекса» Волож направил в ЕС запрос о снятии с него санкций Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил руководству Евросоюза официальный запрос о снятии с него санкций, которые были введены против него после начала спецоперации. Об этом рассказали в газете Financial Times.

В публикации рассказали, что адвокаты Воложа обратились к властям Евросоюза и теперь ожидается, что запрос будет рассматриваться и обсуждаться уже в сентябре 2023 года.

При этом близкий к Аркадию Воложу источник считает, что исключение бизнесмена из санкционных списков маловероятно, а многие российские предприниматели уже обжигались в ожиданиях снятия санкций, принимая желательное за действительное.

Напомним, что Евросоюз добавил Аркадия Воложа в «черный список» еще третьего июня 2022 года и сразу же выразил желание обжаловать это решение ЕС. В пресс-службе «Яндекса» назвали санкции против него необоснованными и несправедливыми.