Путин поздравил сотрудников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Обращение главы государства размещено на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем шахтера с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране», - сказано в поздравлении российского лидера.
Путин отметил, что профессия шахтера требует исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств.
«Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение», - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что, несмотря на все сложности, угольная сфера в России активно развивается.
Путин также пожелал всем причастным к празднику здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.
Ранее Путин поздравил Южную Осетию и Абхазию с 15-летием признания независимости. Глава российского государства направил лидерам республик поздравительные телеграммы.
О том, как проходят будни человека, который каждый рабочий день спускается под землю, ранее рассказывал шахтер из Ростовской области Александр Новойдарский.