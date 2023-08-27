Путин поздравил сотрудников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Обращение главы государства размещено на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем шахтера с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране», - сказано в поздравлении российского лидера.

Путин отметил, что профессия шахтера требует исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств.

«Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, несмотря на все сложности, угольная сфера в России активно развивается.

Путин также пожелал всем причастным к празднику здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

Ранее Путин поздравил Южную Осетию и Абхазию с 15-летием признания независимости. Глава российского государства направил лидерам республик поздравительные телеграммы.

О том, как проходят будни человека, который каждый рабочий день спускается под землю, ранее рассказывал шахтер из Ростовской области Александр Новойдарский.