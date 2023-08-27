Премьер Индии Моди: B20 должен обеспечивать равенство на мировом рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Деловая двадцатка» должна обеспечивать равенство всех стран—участниц мирового рынка, чтобы соблюдать баланс интересов потребителей и производителей. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита B20 в Нью-Дели.

— Доходный рынок может быть поддержан только, когда существует баланс интересов производителей и потребителей. Обеспечение равенства всех партнеров — это путь вперед, — подчеркнул Моди.

Помимо этого, индийский премьер призвал всех производителей наибольшее внимание уделять интересам конечных потребителей. Моди также добавил, что пандемия коронавируса уже показала важность сохранения стабильных и надежных мировых цепочек поставок.

Нарендра Моди отметил, что Индия готова играть важную роль в построении надежной и эффективной глобальной цепочки поставок.

Ранее KP.RU рассказывал, что на грядущем саммите «Большой двадцатки» ждут президента России Владимира Путина и отказали в участии Владимиру Зеленскому. Несмотря на просьбы Украины, в Индии дали понять, что его там никто не ждет.