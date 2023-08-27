Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Новый Центр уличного баскетбола станет еще одной точкой притяжения для всех, кто ведет активный образ жизни

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кемерове 27 августа открыли Центр уличного баскетбола. Новая площадка стала вторым в Кузбассе объектом, построенным в рамках Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ – Детям». В прошлом году такой же центр появился в Новокузнецке.

«Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок – одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы делаем все, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта «ПСБ – Детям», станет еще одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Центр построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяет проводить фестивали ГТО и международные соревнования по баскетболу. Кроме двух баскетбольных площадок в нем предусмотрено пространство для занятий уличной гимнастикой с тренажерами, оборудованы трибуны для болельщиков.