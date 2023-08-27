РИА Новости: россияне чувствуют себя отдохнувшими на восьмой день отпуска Фото: Shutterstock

Действительно отдохнувшими россияне чувствуют себя только спустя восемь дней отпуска, а уже на 11-й день отдыха, большинство вновь хотят вернуться на работу. Такое исследование опубликовали РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».

— Для счастья каждому третьему россиянину (31%) необходим отпуск хотя бы раз в 3-4 месяца. В среднем по-настоящему отдохнувшими россияне себя чувствуют на 8-й день отдыха, а на 11-й день большинство уже начинают хотеть на работу, — говорится в публикации.

В то же время каждый четвертый респондент признался, что после отпуска вовсе не хочет возвращаться в рабочую рутину. Всего же в тематическом опросе поучаствовало 1220 человек.

Также 20 процентов россиян чувствуют себя счастливыми даже от мыслей о грядущем отпуске, а 19 процентов испытывают настоящий прилив позитива уже в первый день отдыха.

Ранее KP.RU рассказывал, что треть россиян работают во время отпуска, поэтому не могут полностью отключиться от рабочих процессов. Еще 26 процентов людей во время отдыха остаются на связи с коллегами.