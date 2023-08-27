Врач Беляева: рождение ребенка после 45 лет грозит маме диабетом и тромбозом Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач общей практики Мария Беляева перечислила опасности, которые подстерегают при поздней беременности. Рождение ребенка после 45 лет сильно бьет по организму женщины. Мама сталкивается с серьезными рисками. Медики предупреждают, что чем взрослее роженица, тем выше риски осложнений во время беременности.

- К ним относятся гестационный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребенка, - говорит врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но многие опасения сильно преувеличены. Ряд исследований доказывает, что риски осложнений в родах совершенно одинаковы и у молодых, и у старших женщин.

Если мама не имеет проблем со здоровьем, то нарушений быть не должно, заключает врач. Но все же, стоит подходить к вопросу очень осмотрительно, особенно если имеются хронические заболевания.

Количество новорождённых русских детей в России упало на треть. Если в 2012–2015 годах в стране в среднем рождалось 1,5 млн русских малышей, то сейчас чуть больше миллиона. Снижение рождаемости эксперты связывают со многими проблемами.

- Самая главная ошибка – была поставлена задача снижения количества абортов, а надо было – увеличение рождаемости. Причем ставить ее нужно не перед женщинами, а перед главными чиновниками страны, - говорит Царьграду руководитель центра защиты материнства и детства "Моя семья" Ольга Устюжанина.