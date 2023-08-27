Сомнолог Буниатян назвал подергивания при засыпании признаком болезни Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомнолог Мигран Буниатян рассказал, почему часто перед сном люди вздрагивают. Причем это состояние знакомо как взрослым, так и детям. Медим объясняет, что существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна. Например, дети до двух лет спят беспокойно, часто вздрагивают и подергиваются в момент засыпания.

Это не должно вызывать беспокойство, потому что идет формирование нервной и мышечной систем.

А вот у взрослых вздрагивания происходят из-за тонуса мышц и активности мозга. Беспокоиться тоже не стоит, если человек после этого спокойно засыпает.

Если наоборот, сон не приходит всю ночь, то надо обратиться к врачу. Возможно, это первые признаки болезни, так называемые парасомнии.

Наиболее часто встречающиеся болезни на сегодня – это синдром обструктивного апноэ и синдромом беспокойных ног.

- На сегодняшний день золотым стандартом диагностики является полисомнографическое исследование, по результатам которого врачи могут поставить диагноз, - говорит врач в беседе с «Газетой. Ru.

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