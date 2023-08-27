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НовостиЗдоровье27 августа 2023 9:52

Сомнолог Буниатян назвал подергивания при засыпании признаком болезни

Врач рассказал, когда стоит начать беспокоиться
Елена АКИМОВА
Сомнолог Буниатян назвал подергивания при засыпании признаком болезни

Сомнолог Буниатян назвал подергивания при засыпании признаком болезни

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомнолог Мигран Буниатян рассказал, почему часто перед сном люди вздрагивают. Причем это состояние знакомо как взрослым, так и детям. Медим объясняет, что существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна. Например, дети до двух лет спят беспокойно, часто вздрагивают и подергиваются в момент засыпания.

Это не должно вызывать беспокойство, потому что идет формирование нервной и мышечной систем.

А вот у взрослых вздрагивания происходят из-за тонуса мышц и активности мозга. Беспокоиться тоже не стоит, если человек после этого спокойно засыпает.

Если наоборот, сон не приходит всю ночь, то надо обратиться к врачу. Возможно, это первые признаки болезни, так называемые парасомнии.

Наиболее часто встречающиеся болезни на сегодня – это синдром обструктивного апноэ и синдромом беспокойных ног.

- На сегодняшний день золотым стандартом диагностики является полисомнографическое исследование, по результатам которого врачи могут поставить диагноз, - говорит врач в беседе с «Газетой. Ru.

Не менее опасна длительная бессонница. Она не только выбивает человека из сил, но и имеет более опасные последствия — от мании преследования до галлюцинаций. Об этом Пятому каналу рассказал врач-психиатр и сомнолог Алексей Мелехин.

Недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к целому ряду других проблем со зрением. В беседе с Известиями врач-офтальмолог, врач-микрохирург, к.м.н. Светлана Миргородская отметила, что человеку для нормального функционирования нервной системы нужно не менее семи-девяти часов суточного сна.