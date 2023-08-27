Чиновник заплатил выкуп за освобождение 49 женщин из плена боевиков в Нигерии Фото: REUTERS

Чиновник в Нигерии заплатил из своего кармана выкуп за освобождение 49 женщин, которых похитили боевики «Боко Харам». Об этом стало известно из Telegram-канала «Africa Intel».

В публикации рассказали, что всех женщин похитили еще в начале недели неподалеку от Майдугури, штата Борно. Они работали на своих фермах в деревне Шуваи Кавури, которая находится на окраине города.

Одна из освобожденных пленниц рассказала, что изначально боевики требовали за их освобождение почти четыре тысячи долларов, однако после того, как местный госслужащий заплатил из личных денег 1300 долларов, всех похищенных отпустили домой. Предварительно чиновник провел с захватчиками переговоры.

Напомним, что в конце июля 2023 года в Челябинской области женщина смогла сбежать от маньяка, который удерживал ее в плену на протяжении 14 лет. Все это время она находилась взаперти в частном доме, регулярно подвергаясь насилию со стороны маньяка.