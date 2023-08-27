СК РФ установил личности погибших при крушении самолета в Тверской области Фото: REUTERS

Следователи закончили опознание погибших по делу о крушении самолета в Тверской области, сообщил СК РФ. Личности всех 10 погибших, среди которых Евгений Пригожин, установлены и соответствуют ранее заявленному списку находившихся на борту.

По данным Следственного комитета, проведение молекулярно-генетических экспертиз завершено.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - сказано в заявлении ведомства.

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy в Бологовском районе Тверской области произошло 23 августа 2023 года. По данным Росавиации, на борту находились 10 человек: 7 пассажиров и 3 члена экипажа. В том числе - предприниматель и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. С ним был его сотрудник, основатель «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Сайт KP.RU писал, что Следственный комитет России изъял «черные ящики» и прочую документацию, которая позволит установить все обстоятельства авиакатастрофы с самолетом под Тверью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в расследовании причин крушения самолета пока немного фактов, все их установит следствие. Он также пообещал, что официальные итоги следствия будут обнародованы.