Aftenposten: военные ВСУ разочаровались в наступлении и не верят в победу Фото: REUTERS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пессимизмом оценивают результаты наступления украинской армии. Об этом в воскресенье, 27 августа, проинформировало издание Aftenposten.

По информации СМИ, большое количество украинских военнослужащих называют противостояние на отдельных участках «украинским Вьетнамом».

«Нет ничего хуже. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее», - цитирует Aftenposten командира роты с позывным «Шрам».

Из-за того, что происходит, мало кто из украинских солдат верит в победу Украины, добавляет в интервью изданию фронтовой врач.

«Реальность совершенно иная. Кто заменит тех, кто погиб здесь? И кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы", - резюмировала медик.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что никакого наступления ВСУ нет, а украинская армия не в состоянии противостоять российским войскам.

Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии результатов наступления ВСУ. Глава государства отмечал, что украинской армии не помогли и поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.