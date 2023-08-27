Балицкий: ВСУ потеряли 150 человек на Запорожском направлении за ночь Фото: REUTERS

За прошедшую ночь Вооруженные силы Украины потеряли более 150 бойцов убитыми на Запорожском направлении. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Только за прошедшую ночь эти колонны потеряли 8 бронированных машин, 4 танка, 4 пикапа и более 150 человек из числа [военнослужащих] ВСУ убитыми, — говорится в публикации.

Балицкий рассказал, что ночью девять колонн украинской армии попытались продвинуться в Запорожской области, но сразу же попали под прицельный огонь российских подразделений.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что российские военные сжигают западные танки на Запорожском направлении. Украинские войска практически не меняют тактику наступления и несут огромные потери не только в военной технике, но и в живой силе по всей линии боевого соприкосновения.