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НовостиВ мире27 августа 2023 11:29

«Ослушался»: командование ВСУ просчиталось, пойдя наперекор Пентагону

NYT: генерал ВСУ Сырский проигнорировал рекомендации Пентагона по Купянску
Роман ПОЛОСИКОВ
«Ослушался»: командование ВСУ просчиталось, пойдя наперекор Пентагону

«Ослушался»: командование ВСУ просчиталось, пойдя наперекор Пентагону

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий Сухопутными войсками украинской армии генерал Александр Сырский не стал прислушиваться к тактике Пентагона по концентрации сил на Купянском направлении. Об этом рассказали в издании The New York Times.

— Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией. В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на угрожаемых рубежах и продвинуться там, где это возможно, — приводит издание слова Сырского.

Также в публикации рассказали, что российским войскам удалось продвинуться вперед на Купянском направлении, пока ВСУ решили сосредоточить силы на юге и востоке, вопреки рекомендациям Пентагона.

Ранее Пентагон признал, что наступление украинских войск продвигается гораздо медленнее, чем планировалось. При этом в Вашингтоне признали, что опоздали с поставками Киеву вооружения и боеприпасов.