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НовостиПолитика27 августа 2023 11:40

Российский снайпер заявил, что командование ВСУ использует рядовых как приманку

Такая тактика применяется на Купянском направлении
Екатерина КОСОБОКОВА
Российский снайпер заявил, что командование ВСУ использует рядовых как приманку

Российский снайпер заявил, что командование ВСУ использует рядовых как приманку

Фото: Александр КОЦ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует рядовых солдат как приманку для того, чтобы выявлять российских снайперов на Купянском направлении. Об этом сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

«Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь», - цитируют снайпера РИА Новости.

По словам российского военного, несколько украинских солдат не скрывали себя и передвигались в зоне видимости. После того, как снайперы РФ открыли огонь и уничтожили одного из военных ВСУ, по российским позициям начала работать артиллерия, а позже появился танк.

Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал, что операторами некоторых беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на Купянском направлении являются женщины.

Минобороны России сообщало о продвижении российской группировки на Купянском направлении. По данным военного ведомства, штурмовые отряды провели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.