Российский снайпер заявил, что командование ВСУ использует рядовых как приманку Фото: Александр КОЦ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует рядовых солдат как приманку для того, чтобы выявлять российских снайперов на Купянском направлении. Об этом сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

«Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь», - цитируют снайпера РИА Новости.

По словам российского военного, несколько украинских солдат не скрывали себя и передвигались в зоне видимости. После того, как снайперы РФ открыли огонь и уничтожили одного из военных ВСУ, по российским позициям начала работать артиллерия, а позже появился танк.

Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал, что операторами некоторых беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на Купянском направлении являются женщины.

Минобороны России сообщало о продвижении российской группировки на Купянском направлении. По данным военного ведомства, штурмовые отряды провели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.