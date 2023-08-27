Welt am Sonntag: Евросоюз хочет начать военную миссию в западной Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке для помощи странам в подготовке антитеррористических операций. Об этом рассказало немецкое издание Welt am Sonntag.

— Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью. Целью является конкретная «тренировка по подготовке к развертыванию» антитеррористических операций, — говорится в публикации.

При этом на данный момент неизвестно число военных и полицейских из ЕС, которые будут принимать участие в этих тренировках на территории стран Гвинейского залива. Помимо подготовки к антитеррористическим операциям, бойцы Евросоюза будут укреплять местные силы безопасности.

Такое решение европейские чиновники приняли из-за опасений укрепления позиций исламистских группировок на западе Африки и Сахеле, а на данный момент правительства Ганы и Бенина уже направили официальное приглашение в ЕС.

Ранее стало известно, что Россия будет помогать Африке выбраться из «энергетической бедности». Российские компании предложат африканским странам свои технологии в различных областях энергетики.