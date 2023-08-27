Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов украинского подразделения в Днепропетровской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Всего же российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия, поразили военную технику и живую силу противника в 144-х регионах. В Запорожье удалось ликвидировать радиолокационную станцию ВСУ, с помощью которой обнаруживали воздушные цели и наводили авиацию.

Ранее стало известно, что за ночь российский войска на Запорожском направлении уничтожили более 150 бойцов ВСУ. Девять колонн украинской военной техники попытались продвинуться, но моментально попали под российский огонь.