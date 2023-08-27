Зеленский заявил, что Киев ожидает новых пакетов военной помощи в сентябре Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает новых пакетов военной помощи уже в сентябре, а также новые переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Киева. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

— Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое - наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования, — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина будет участвовать в международных мероприятиях и в частности в грядущей сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала помощь Вашингтона Украине позором для всего государства. По ее словам, из-за постоянной поддержки Киева, в Соединенных Штатах обострилась проблема бездомных граждан.