МИД ЮАР назвал критерии для вступления в БРИКС

Глава МИД ЮАР: при отборе членов БРИКС учитывают соблюдение международного права Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что критериями отбора новых членов БРИКС стали признание ООН ведущим мировым институтом, а также вера в мир и соблюдение международного права.

«Пандор заявила, что критерии, которые применили при отборе новых членов, включали приверженность прогрессивным идеям, признание ООН ведущим мировым институтом», вера в мир и соблюдение международного права», - проинформировала газета TimesLIVE.

По словам Пандор, члены БРИКС не говорили на тему предполагаемого размера объединения.

«Они решили применить поэтапный подход и утвердить шесть стран в качестве членов, а оставшиеся 17 - в качестве стран-партнеров БРИКС», - пояснила глава МИД ЮАР.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил новых членов БРИКС с вступлением в объединение. Это Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Их членство в объединении начнется с 1 января 2024 года.

По мнению руководителя российского МИД Сергея Лаврова, позиции БРИКС в «Большой двадцатке» укрепятся после того, как данное объединение расширится. Лавров считает, что таким образом формальное деление G20 на «семерку» и БРИКС+ обретает практические черты.