Сальдо: покушение на журналиста News Front произошло в Херсонской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные силы Украины в Херсонской области совершили покушение на военного корреспондента российского информационного агентства News Front, в результате чего он получил ранение. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

— Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front с позывным «Лекс», — говорится в публикации.

Сальдо подчеркнул, что сначала украинские боевики выслеживали автомобиль журналиста, а уже неподалеку от Алешек сбросили с дрона взрывчатое устройство. Сам военкор остался жив, а его автомобиль получил серьезные повреждения осколками.

Напомним, что ранее группа российских журналистов попала под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области. В результате происшествия неподалеку от населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Также пострадал фотокорреспондент и военкор «Известий».