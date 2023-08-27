Космический корабль Crew Dragon с космонавтом из России пристыковался к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре члена экипажа, в воскресенье, 27 августа, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Автоматическая стыковка корабля С МКС произошла в 16:16 по московскому времени.

В состав миссии Crew–7, которая пробудет на орбите до февраля 2024 года, входит российский космонавт Константин Борисов. Кроме того, членами экипажа являются астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава, а также астронавт NASA Жасмин Могбели.

Сайт KP.RU писал о запуске ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Валентин Борисов. Он состоялся 26 августа 2023 года с космодрома в космическом центре Кеннеди в США.

Валентин Борисов стал третьим российским космонавтом, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США.

О реализации программы перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию Россия и США заговорили летом 2022 года.