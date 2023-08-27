RFI: власти Нигера в последний момент передумали высылать иностранных послов Фото: REUTERS

Изначально мятежники в Нигере планировали выслать из республики не только посла Франции, но и других западных дипломатов, но в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом рассказали в эфире радиостанции RFI.

— В последний момент письма с предписанием о высылке из страны передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов. Высокопоставленные военные якобы признавали необходимость «дистанцироваться от Франции», — рассказали на радиостанции.

Руководство мятежников приказало дипведомству республики опровергать наличие подобных писем для послов всех стран, кроме Франции.

Напомним, что ранее стало известно, что Вооруженные силы Нигера были приведены в состояние максимальной готовности. Военное руководство, свергнувшее действующую власть, объяснило высылку французского посла из-за действий правительства Франции, противоречащих интересам Нигера.