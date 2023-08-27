Французский политик Филиппо: Макрон жертвует своей страной ради Киева Фото: EAST NEWS

Лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ущерб интересам собственной страны.

“Наша страна и наша молодежь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!” — написал политик у себя в соцсетях.

По мнению Филиппо, Париж игнорирует интересы простых французов и отправляет огромные деньги на финансирование киевского режима, в то время как в его стране сохраняется даже дефицит жилья для студентов.

Политик и раньше призывал все страны Евросоюза прекратить поддержку Украины. По его мнению, текущий конфликт идет совсем не по плану Запада и украинская армия уже потерпела полный крах на поле боя, поэтому союзникам Зеленского стоит сосредоточиться на мирных переговорах и перестать финансирование “агонизирующего” киевского режима.

Также он отмечал, что отправкой военной техники и боеприпасов на Украину Франция ослабляет собственную армию.