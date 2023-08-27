Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальной центр управления обороны РФ сообщил, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотник MQ-9A "Reaper" над Черным морем.

Ведомство уточнило, что беспилотник ВВС США был обнаружен средствами контроля воздушного пространства 27 августа при приближении к границе России.

“Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США.” — говорится в заявлении.

Отмечается, что при сближении с российскими истребителями иностранный беспилотник выполнил разворот и полетел в направлении от границы Российской Федерации. Вылетевший на перехват истребитель ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

Напомним, в марте 2023 года другой БПЛА MQ-9 Reaper летел над акваторией Черного моря с выключенными средствами распознавания. В тот раз для недопущения незаконного пересечения границы России в небо были подняты несколько истребителей, после встречи с которыми американский беспилотник рухнут в море.